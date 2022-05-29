شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: راضٍ عن أداء الإسماعيلى أمام الزمالك وحزين من النتيجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الزمالك وجمهوره على تحقيق الفوز فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم قائلاً، "كنا بنسبة كبيرة متمركزين جيداً ومقفلين على أطراف الزمالك، وكان ينقصنا الاستحواذ فى الشوط الأول".
وأضاف الجمل، فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، "الشوط الثاني استحوذنا على الكرة ووصلنا مرمي الزمالك أكثر من مرة، والأداء تحسن ولكن انخفض جهد الشامى والوحش وعبد الرحمن مجدى.. والتغييرات كانت موفقة فى الأداء ولكن زعلانين من النتيجة ودي كرة القدم.. أدينا مباراة كويسة بعد 3 مباريات قوية وكان فيه غيابات زي عصام صبحي".
وتابع مدرب الدراويش، "بنلاعب فرقة كبيرة عندها عناصر مميزة.. راضٍ عن الأداء وحزين على النتيجة، وكان نفسي الجمهور يرجع سعيد وبنعتذر ليهم عندنا شغل كتير، والمسؤلية صعبة، ولكن هنبذل أقصى جهد لتحسن النتائج والأداء".
وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.
سجل أهداف المباراة، أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.
بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.