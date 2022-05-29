شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: راضٍ عن أداء الإسماعيلى أمام الزمالك وحزين من النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الزمالك وجمهوره على تحقيق الفوز فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم قائلاً، "كنا بنسبة كبيرة متمركزين جيداً ومقفلين على أطراف الزمالك، وكان ينقصنا الاستحواذ فى الشوط الأول".

وأضاف الجمل، فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، "الشوط الثاني استحوذنا على الكرة ووصلنا مرمي الزمالك أكثر من مرة، والأداء تحسن ولكن انخفض جهد الشامى والوحش وعبد الرحمن مجدى.. والتغييرات كانت موفقة فى الأداء ولكن زعلانين من النتيجة ودي كرة القدم.. أدينا مباراة كويسة بعد 3 مباريات قوية وكان فيه غيابات زي عصام صبحي".

وتابع مدرب الدراويش، "بنلاعب فرقة كبيرة عندها عناصر مميزة.. راضٍ عن الأداء وحزين على النتيجة، وكان نفسي الجمهور يرجع سعيد وبنعتذر ليهم عندنا شغل كتير، والمسؤلية صعبة، ولكن هنبذل أقصى جهد لتحسن النتائج والأداء".