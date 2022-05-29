شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: جمعة وعاشور وبن شرقى استعادوا بريقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حقق فوزا مهما على الإسماعيلى سيكون مؤثرا في مشواره بالدورى، خاصة مع صراع النقاط بين القطبين.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع عمر الأيوبى: إنه رغم الفوز والأداء الجيد إلا أن الزمالك ما زال يحتاج أكثر من 7 لاعبين في جميع المراكز، خاصة الوسط والهجوم، حيث لا يرتقى الأداء لفريق كبير بحجم الزمالك ينافس على البطولات ولديه الكثير من الارتباطات.

وأشاد وليد صلاح عبد اللطيف بمستوى الثلاثى عبد الله جمعة وإمام عاشور وأشرف بن شرقى، مؤكدا أنهم قدموا مستوى جيدا ساهم في تفوق الفريق الأبيض، خاصة عبد الله جمعة الذى واضح أنه بدأ يستعيد الكثير من مستواه ويحتاج للاستمرارية للعودة لسابق عهده متوهجا في الجبهة اليسرى.