شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم السبت 28 - 5 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 28 - 5 - 2022، ثلاث مباريات مثيرة بالدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز الزمالك على الإسماعيلي وفاز الطلائع على المحلة وتعادل إنبي مع سموحة.

أهداف الزمالك والاسماعيلي (2 - 1)

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة، أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

أهداف سموحة وإنبى (1 - 1)كما خطف نادى إنبى تعادلا قاتلا من سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية، وسجل النيجيري صديق أجولا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 31، وتعادل مصطفى شلبى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

اهداف طلائع الجيش والمحلة (1 - 0)

تغلب فريق طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت باستاد المحلة، وجاء هدف طلائع الجيش عن طريق رجب عمران مهاجم الفريق بالدقيقة 37 من زمن اللقاء.