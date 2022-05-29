شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتحى يقترب من المشاركة أساسيا بالبنك الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد فتحى، لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى، من المشاركة أساسيا بالمباراة القادمة أمام سيراميكا، عقب الاطمئنان عليه فنيا وبدنيا من قِبَل الجهاز الفني بقيادة خالد جلال.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين والفوز بالمباراة القادمة أمام سيراميكا للاقتراب أكثر من المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الأهلى بنظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز يوم الإثنين القادم، وستقام على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 مباريات والهزيمة في 5 مباريات.