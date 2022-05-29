شكرا لقرائتكم خبر عن هشام مصباح: أسوأ نتائج للجودو المصرى منذ 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هشام مصباح، لاعب منتخب الجودو السابق وعضو مجلس الإدارة الحالى، استياءه من النتائج التى حققها منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالجزائر.

ونشر مصباح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "أسوأ نتائج للجودو المصرى منذ أكثر من 25 سنة، مصر فى المركز الخامس بميدالية وحيدة ذهبية، منك لله يا أخى ضيعت الجودو".

شكوى فى الاتحاد الدولى ضد مصر

إهدار للمال العام

كذب

تزوير

قرارات منفردة بدون مجلس و ..و ..و ..

أتمنى حضرتك تكون مبسوط بالشخص إلى دعمته.

يذكر أن الجودو حقق ذهبية بالبطولة الأفريقية عن طريق يسرى سامى بينما ميدالية برونزية عن طريق عبدالرحمن عبدالغني.