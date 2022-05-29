الارشيف / اخبار الرياضه

هشام مصباح: أسوأ نتائج للجودو المصرى منذ 25 سنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هشام مصباح: أسوأ نتائج للجودو المصرى منذ 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هشام مصباح، لاعب منتخب الجودو السابق وعضو مجلس الإدارة الحالى، استياءه من النتائج التى حققها منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالجزائر.

 

ونشر مصباح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "أسوأ نتائج للجودو المصرى منذ أكثر من 25 سنة، مصر فى المركز الخامس بميدالية وحيدة ذهبية، منك لله يا أخى ضيعت الجودو". 

شكوى فى الاتحاد الدولى ضد مصر 

إهدار للمال العام 

كذب 

تزوير

قرارات منفردة بدون مجلس  و ..و ..و ..

أتمنى حضرتك تكون مبسوط بالشخص إلى دعمته.

 

يذكر أن الجودو حقق ذهبية بالبطولة الأفريقية عن طريق يسرى سامى بينما ميدالية برونزية عن طريق عبدالرحمن عبدالغني.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا