شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 28 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال السفير ياسر عثمان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط،: "وصلت ظهر اليوم رحلة مصر للطيران ورحلة الطيران المغربي، وعلى متنهما أكثر من 250 مشجعا مصريا، وستتوالى وصول رحلات نقل المشجعين المصريين تباعا".

أعلن الاتحاد المغربي، بشكل رسمي عن نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والمقرر إقامتها بعد غدًا الأثنين في المركب الرياضي "محمد الخامس".

أصدر الإتحاد المغربي بيانًا رسميًا، "تعلن اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع يوم الإثنين 30 مايو 2022 بين الأهلي المصري والوداد الرياضي، برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا، أن التذاكر التي تم وضعها عبر الانترنت قد نفدت بالكامل".