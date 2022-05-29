شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه التل الكبير وديا الإثنين.. وراحة قصيرة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم، إجراءات الاتفاق لخوض الفريق مباراة ودية يوم الإثنين القادم أمام منافسه التل الكبير أحد أندية المظاليم.

تأتي الودية ضمن سياسة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل للحفاظ على جاهزية باقي عناصر الفريق، تمهيدا للاعتماد على إمكانياتهم خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تجهيز العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة.

وكان الفريق قد تلقي خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء اليوم فى إطار الجولة الــ21 بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز.