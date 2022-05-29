شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 /5 /2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها، تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغينى يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح مشوار المنتخبين فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.

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