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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 /5 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 /5 /2022 العديد من الأخبار المهمة منها، تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغينى يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح مشوار المنتخبين فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.

جماهير الأهلي تؤازر الفريق قبل التوجه لخوض المران الثالث بالمغرب

تواجد عدد من جماهير النادي الأهلي بمحيط فندق إقامة بعثة الفريق بالمغرب لمؤازرة اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي، لخوض المران الثالث للأهلي بالمغرب استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

هنا جودة تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات

توجت اللاعبة الصاعدة هنا جودة، صاحبة الـ 15 عاماً، بلقب بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات، بعد فوزها فى المباراة النهائية على بطلة نيجيريا فاطيمو بيلو بـ 4 أشواط نظيفة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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