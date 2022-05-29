شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك إجازة 3 أيام بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء قرار المدير الفني فى ظل تجمع المنتخب الوطني فى فترة التوقف الدولي المقبلة، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 1 يونيو المقبل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة، أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.