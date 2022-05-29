شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي فتح مران الفريق الأحمر لمدة 15 دقيقة فى بداية مرانه الختامي غدًا الأحد قبل مباراته ضد الوداد المغربي فى نهائى دورى أبطال أفريقي المحدد له الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقائد الفريق، المؤتمر الصحفي فى الثانية عشرة والنصف ظهر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، للحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويُعقد المؤتمر فى مركب محمد الخامس الذى يستضيف المباراة؛ ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التى تقام فى التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

وحرصت الجالية المصرية بالمغرب على تكريم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، على هامش مران اليوم وأهدته «درع الجالية».

وتمنَّت الجالية المصرية بالمغرب التوفيق للأهلي في مباراة الوداد، ووجه أعضاؤها الشكر للكابتن محمود الخطيب على دعمه للجالية، وحرصه على توفير كل سُبل الراحة أمام أفرادها للحصول على تذاكر مباراة الوداد.