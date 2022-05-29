شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نعتذر لجماهير الزمالك وفوجئنا بدعمهم أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اعتذاره وكل لاعبي الفريق الأبيض لجماهير ناديهم عن الفترة الماضية، موضحا أن لاعبي الأبيض توقعوا عدم مساندة الجماهير لهم فى مباراة الدراويش بعد الخسارة من إنبي وطلائع الجيش.

وقال حازم إمام فى تصريحات عقب لقاء الإسماعيلي، "فوجئنا بحضور الجماهير ومساندتهم للفريق منذ أول دقيقة فى اللقاء وحتى نهاية المباراة".

وعبر الظهير الأيمن للزمالك عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي واستعادة الانتصارات، ووعد الجماهير بأن الفوز اليوم سيكون بداية للفترة المقبلة التى ستكون استثنائية للزمالك.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.