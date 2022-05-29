شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي للنهائي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف من ظهر غدٍ، الأحد، بتوقيت القاهرة للحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويُعقد المؤتمر في مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة؛ حيث يتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام في التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

وحرصت الجالية المصرية بالمغرب على تكريم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، على هامش مران اليوم وأهدته «درع الجالية».

وتمنَّت الجالية المصرية بالمغرب التوفيق للأهلي في مباراة الوداد، ووجه أعضاؤها الشكر للكابتن محمود الخطيب على دعمه للجالية، وحرصه على توفير كل سُبل الراحة أمام أفرادها للحصول على تذاكر مباراة الوداد.