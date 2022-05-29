شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك، يتصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وأقيمت اليوم السبت 28 - 5 - 2022، ثلاث مباريات مثيرة بالدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز الزمالك على الإسماعيلي وفاز الطلائع على المحلة وتعادل إنبي مع سموحة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

كما خطف نادى إنبى تعادلا قاتلا من سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية، وسجل النيجيري صديق أجولا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 31، وتعادل مصطفى شلبى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

وتغلب فريق طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت باستاد المحلة، وجاء هدف طلائع الجيش عن طريق رجب عمران مهاجم الفريق بالدقيقة 37 من زمن اللقاء.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم السبت كالتالي:

أحمد سيد زيزو الزمالك 11

مابولولو الاتحاد السكندري 10

مروان حمدي سموحة 10

جون أوكويي إيبوكا إنبي 9

مصطفى شلبي إنبي 7

خالد قمر الجونة 7

محمد هلال البنك الأهلي 7

أحمد عاطف فيوتشر 6

عمر السعيد الزمالك 6

أحمد رفعت فيوتشر 6

ناصر منسي البنك الأهلي 6

مامادو نياس المقاولون العرب 6

علي معلول الأهلي 6

أيمن الصفاقسي فيوتشر 6