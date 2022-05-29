أخبار الزمالك اليوم السبت 28 /5 /2022

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 28 /5 /2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها، فوز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم الإسماعيلى بثنائية ويفك نحس الانتصارات على استاد القاهرة.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

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