شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة، أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

أحداث الشوط الأول

ومنذ انطلاق الشوط الأول لم ينجح أى فريق فى شن هجمة خطرة تذكر على مرمى الخصم، وفى الدقيقة 20 سقط محمد عادل لاعب الإسماعيلى فى منطقة جزاء الزمالك وطالب بركلة جزاء، إلا إن الحكم إبراهيم نور الدين أشار بخطأ على لاعب الإسماعيلى، وأكد قراره حكم الفار.

بعدها ضغط الزمالك على دفاع الدراويش، وكاد محمود علاء تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 40 من ضربة رأس، وفى الدقيقة 41 سجل أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك بعد كرة عرضية متقنة من عبد الله جمعة.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، حاول الإسماعيلى مباغتة الفارس الأبيض وتسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع الأبيض تماسك وحافظ على نظافة شباكه، وفى الدقيقة 57 احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للدراويش على محمود علاء، سجل منها باهر المحمدى هدف التعادل لفريقه.بعدها أجرى فيريرا تبديلين بخروج أشرف بن شرقى ويوسف أوباما، وشارك سيف جعفر وعمر السعيد، وفى الدقيقة 63 نجح عمر السعيد تسجيل الهدف الثانى للزمالك من ضربة رأس ومن أول لمسة.

وفى الدقيقة 67 خرج عبد الله جمعة ودخل محمد عبد الشافى، ولم ينجح الإسماعيلى فى الوصل لمرمى محمد أبو جبل حتى الدقيقة 74 التى أخطأ فيها أبو جبل وكاد الشامى أن يسجل منها هدف التعادل.

وفى الدقيقة 78 سدد إمام عاشور كرة صاروخية ارتطمت فى القائم ليحرم الزمالك من فرصة هدف ثالث، وفى الدقيقة 80 سدد محمد الشامى كرة قوية جاءت فى شباك أبو جبل من الخارج، وفى الدقيقة 87 خرج إمام عاشور ودخل إسلام جابر بدلاً منه.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام، في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما، في الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أسامة وعمر السعيد.

وضم تشكيل الدراويش كلاً من.. حارس المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: محمد بيومي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي، خط الوسط: عماد حمدي – محمد عادل – عمر الوحش، أمامهم: عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي، خط الهجوم: محمد الشامي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء عمر رضوان حارس المرمي وعمرو الحلواني ومحمد نصر ومحمد بن خماسة وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسة وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم وأبو بكر حمزة، بينما خرج من القائمة كمال السيد ومدحت فقوسة لأسباب فنية.