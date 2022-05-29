شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي والوداد المغربي فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي فى الحادية عشرة صباح غد، الأحد، لبحث الأمور التنسيقية والتنظيمية الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويناقش الاجتماع كافة الترتيبات الإدارية للمباراة والزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى مركب محمد الخامس الذى تقام عليه المباراة.

ويحضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وكذلك وفد من «كاف» ونادي الوداد المغربي.

ويتحدد في ضوء الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة نهائي دوري الأبطال المقرر لها التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.