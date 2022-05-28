الامارات | فوضى في باريس وبكاء أطفال قبل مباراة ريال مدريد وليفربول (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى في باريس وبكاء أطفال قبل مباراة ريال مدريد وليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري أبطال أوروبا عن تأجيل جديد للمباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بسبب أعمال الشغب خارج الملعب، لتنطلق المباراة عند الساعة 23:36 مساءً بتوقيت الإمارات، كما نشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر "تويتر" صوراً لبكاء الأطفال بين الجماهير بسبب إطلاق الغاز المسيل للدموع والذي تسبب في مشاكل وإصابات كثيرة قبل انطلاق المباراة.

كما نشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي فيديو لأحد المتواجدين خارج ملعب المباراة وهو يقفز من أعلى سور الملعب ويتجه إلى ملعب المباراة مع محاولات لإيقافه من الأمن وجاء الفيديو تحت عنوان " فوضى في باريس قبل نهائي الابطال!".

كما نشر الحساب تغريدة جديدة وفيديو وعلق عليه قائلاً: " عار.. بعض الجماهير الذين يملكون تذاكر النهائي لم يتمكنوا من الدخول للملعب في استاد دي فرانس!".

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