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الامارات | فوضى في باريس وبكاء أطفال قبل مباراة ريال مدريد وليفربول (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى في باريس وبكاء أطفال قبل مباراة وليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة عن تأجيل جديد للمباراة النهائية بين وريال مدريد بسبب أعمال الشغب خارج الملعب، لتنطلق المباراة عند الساعة 23:36 مساءً بتوقيت الإمارات، كما نشر حساب رابطة عبر "تويتر" صوراً لبكاء الأطفال بين الجماهير بسبب إطلاق الغاز المسيل للدموع والذي تسبب في مشاكل وإصابات كثيرة قبل انطلاق المباراة.

كما نشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي فيديو لأحد المتواجدين خارج ملعب المباراة وهو يقفز من أعلى سور الملعب ويتجه إلى ملعب المباراة مع محاولات لإيقافه من الأمن وجاء الفيديو تحت عنوان " فوضى في باريس قبل نهائي الابطال!".

كما نشر الحساب تغريدة جديدة وفيديو وعلق عليه قائلاً: " عار.. بعض الجماهير الذين يملكون تذاكر النهائي لم يتمكنوا من الدخول للملعب في استاد دي فرانس!".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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