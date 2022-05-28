الأهلي السعودي ينافس بوتافوغو البرازيلي على ضم برونو تاباتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي اقتربت من الاتفاق مع البرازيلي برونو تاباتا، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.



وقال موقع ”A bola“ البرتغالي، من المتوقع أن يتم التعاقد بين الأهلي واللاعب البرازيلي في أي وقت للانضمام لصفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يواجه منافسة من قبل بوتافوغو البرازيلي لضم اللاعب.