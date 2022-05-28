شكرا لقرائتكم خبر ضمك يلاحق رقما قياسيا عبر الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الفتح ضيفا على نظيره ضمك عند الساعة الـ7:15 مساء اليوم بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث ضمك عن استعادة نغمة الانتصارات على أرضه بعد خسر اللقاء الأخير بملعب المحالة، وكان أمام الهلال في الجولة الـ26 عندما انتهى اللقاء بفوز الهلال 4 / 2.

كما يريد ضمك صاحب المركز الخامس برصيد 43 نقطة، مواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، والتي جعلته يحتل المركز الخامس، حيث يطمح لتعزيز ذلك بالفوز على الفتح والوصول للنقطة الـ46 كحصيلة قياسية من النقاط لم يصل إليها الفريق خلال مشاركته بدوري المحترفين منذ صعوده.

وتعادل ضمك في الجولة الماضية 0 / 0 مع مضيفه الفيحاء.

في المقابل يبحث الفتح عن الفوز الذي يعني له الكثير للهرب والابتعاد عن دائرة الهبوط التي يفصله عنها 3 نقاط فقط، بعد أن جمع 32 نقطة خلال الجولات الماضية.

ويطمح الفتح لاستعادة نغمة الانتصارات في هذا التوقيت المهم، بعد أن تعثر في الجولات الثلاث الأخيرة، حيث يعود آخر فوز له إلى الجولة الـ25 عندما تغلب على أبها بثلاثية نظيفة ليعود بعد ذلك ويخسر أمام الفيصلي والطائي ويتعادل أمام المتصدر الاتحاد.