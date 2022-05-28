« عاشق التعادلات» يرفض هزيمة النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرط الأهلي في 3 نقاط ثمينة كان في حاجتها بشدة، عندما سمح للنصر بإدراك التعادل 1/1 في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وذلك خلال المواجهة التي جرت على ملعب الأخير أمس بالجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وتقدم الأهلي، الذي سجل التعادل رقم 13 له في النسخة الحالية، أولا بهدف سجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 64، فيما عادل للنصر أندرسون تاليسكا من ضربة ثابتة تسبب فيها البديل أيمن يحيى على مشارف منطقة الجزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث ليصبح خارج المنافسة على اللقب تماما، كما ضعفت أيضا حظوظ فوزه بالمركز الثاني الذي يحتله الهلال برصيد 58 نقطة، قبل أن يخوض اليوم مواجهة أمام أبها.

في المقابل، رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، ليستمر في دائرة الخطر والمهددين بالهبوط.

وفي المباراة الثانية التي جرت ضمن الجولة الـ28 أيضا، خطف الاتفاق نقطة ثمينة من مضيفه الفيصلي عندما فرض عليه التعادل 1/1.

وتقدم الفيصلي أولا عن طريق وليد الأحمد في الدقيقة 35، وتعادل الاتفاق عن طريق نعيم السليتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ12، كما رفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ11، ليستمرا ضمن المهددين بالهبوط إلى دوري الأولى.