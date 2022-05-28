صائد الكبار ينصب شباكه للنمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن ضيق عليه الهلال الخناق بالفوز عليه 3/1 في الجولة الماضية، يدخل الاتحاد مباراته أمام مضيفه الطائي اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل في إطار الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشعار الفوز فقط حتى يزيد أو يحافظ على فارق النقاط بينه وبين الهلال.

ولا يزال الاتحاد متصدرا برصيد 61 نقطة، يليه الهلال ثانيا برصيد 58 نقطة.

وإذا كان الاتحاد يلاحق الفوز، فإن صاحب الأرض والجمهور يهمه الفوز أيضا، خاصة وأنه من المهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يملك الطائي 31 نقطة.

وينتشي الطائي بفوزه في الجولة الماضية على الفتح 2/1، ويأمل في إنعاش حظوظه في البقاء من خلال الفوز على الاتحاد اليوم أيضا.

ومن المتوقع أن يخوض مدرب الطائي، التشيلي خوسيه سييرا اللقاء بطريقة متوازنة مع المحافظة على التنظيم الدفاعي بحثا عن مواصلة الأداء الفني المتصاعد، معتمدا على عدد من الأوراق الفنية الرابحة كالزامبي ناوليدج موسونا والجزائري أمير سعيود.

في المقابل، سيعمل مدرب الاتحاد كوزمين كونترا على تعويض تعثره في الجولتين الماضيتين (تعادل مع الفتح وخسر من الهلال)، وخطف الفوز من خلال الدفع بعناصر تملك نزعة هجومية، لكنه أيضا مطالب بترميم أخطاء الدفاع التي كلفت الفريق 7 أهداف في آخر مباراتين.



لقاءات بين الفريقين: