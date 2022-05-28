صائد الكبار ينصب شباكه للنمور

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ولا يزال الاتحاد متصدرا برصيد 61 نقطة، يليه الهلال ثانيا برصيد 58 نقطة.وإذا كان الاتحاد يلاحق الفوز، فإن صاحب الأرض والجمهور يهمه الفوز أيضا، خاصة وأنه من المهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يملك الطائي 31 نقطة.
وينتشي الطائي بفوزه في الجولة الماضية على الفتح 2/1، ويأمل في إنعاش حظوظه في البقاء من خلال الفوز على الاتحاد اليوم أيضا.
ومن المتوقع أن يخوض مدرب الطائي، التشيلي خوسيه سييرا اللقاء بطريقة متوازنة مع المحافظة على التنظيم الدفاعي بحثا عن مواصلة الأداء الفني المتصاعد، معتمدا على عدد من الأوراق الفنية الرابحة كالزامبي ناوليدج موسونا والجزائري أمير سعيود.
في المقابل، سيعمل مدرب الاتحاد كوزمين كونترا على تعويض تعثره في الجولتين الماضيتين (تعادل مع الفتح وخسر من الهلال)، وخطف الفوز من خلال الدفع بعناصر تملك نزعة هجومية، لكنه أيضا مطالب بترميم أخطاء الدفاع التي كلفت الفريق 7 أهداف في آخر مباراتين.
لقاءات بين الفريقين:
- مواجهة اليوم هي الثانية بينهما على صعيد دوري المحترفين.
- لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى لمصلحة الاتحاد 1/ 0.
- التقيا 41 مرة في الدوري بمختلف مسمياته، فاز الاتحاد 27 مرة، والطائي 7 مرات، وتعادلا 7 مرات.
- أكبر نتيجة في لقاءاتهما بالدوري، حضرت موسم 2004 م وفاز الاتحاد 6/ 0.
- آخر زيارة للاتحاد إلى حائل لمواجهة الطائي بالدوري تعود لعام 1428 ه، وفيها فاز الاتحاد 1/2
- آخر مباراة للطائي بالدوري فاز فيها على الفتح 2/ 1
- آخر مباراة للاتحاد بالدوري خسر فيها أمام الهلال3/1
- يفتقد الاتحاد خدمات هدافه ولاعبه المؤثر رومارينهو داسيلفا لتراكم البطاقات
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