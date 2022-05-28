الفيحاء والتعاون.. مواجهة عاصفة من أجل البقاء

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ويسعى الفيحاء للخروج بنقطة التعادل على الأقل لضمان البقاء، حيث يحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويريد اليوم أن يحقق ما يبعده عن الدخول في حسابات معقدة خلال الجولتين المتبقيتين.أما فريق التعاون الذي عاش هذا الموسم فترات عصيبة وتذبذبا في نتائجه أدت إلى إقصاء 3 مدربين من جنسيات مختلفة جعلت الفريق يصارع لأجل النقطة لضمان البقاء بعد أن جمع الفريق 29 نقطة وضعته في المركز الـ13 (قبل مواجهات أمس) وهو المركز الذي وضع الفريق تحت ضغط نفسي كبير، لا سيما أن مشاركته في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية والتي خرج منها، استنزفت قوة الفريق البدنية، فيما حرص المدرب الموقت، الوطني محمد العبدلي على إجراء تعديل فني جيد على الخطوط الخلفية، لكنه لا تزال أمامه مهمة جسيمة لانتشال الفريق ووضعه على قائمة المنع من الهبوط.
من المواجهة
- الفيحاء لا يزال أقوى دفاع في الدوري بتلقيه 22 هدفا.
- التعاون أضعف فرق الدوري دفاعا بتلقيه 46 هدفا.
- أهداف التعاون ضعف أهداف الفيحاء الأضعف هجوما. تبقت للتعاون مواجهتان أمام الشباب وضمك، وللفيحاء مثلهما ضد أبها والاتفاق.
- فوز الفيحاء يؤمن موقفه تماما في البقاء.
- فوز التعاون ينعش آماله في البقاء.
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