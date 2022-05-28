شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء والتعاون.. مواجهة عاصفة من أجل البقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فريق الفيحاء إعلان بقائه رسميا ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي عندما ينازل ضيفه التعاون عند الساعة الـ 7.20 مساء على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة ضمن الأسبوع الـ28.

ويسعى الفيحاء للخروج بنقطة التعادل على الأقل لضمان البقاء، حيث يحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويريد اليوم أن يحقق ما يبعده عن الدخول في حسابات معقدة خلال الجولتين المتبقيتين.

أما فريق التعاون الذي عاش هذا الموسم فترات عصيبة وتذبذبا في نتائجه أدت إلى إقصاء 3 مدربين من جنسيات مختلفة جعلت الفريق يصارع لأجل النقطة لضمان البقاء بعد أن جمع الفريق 29 نقطة وضعته في المركز الـ13 (قبل مواجهات أمس) وهو المركز الذي وضع الفريق تحت ضغط نفسي كبير، لا سيما أن مشاركته في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية والتي خرج منها، استنزفت قوة الفريق البدنية، فيما حرص المدرب الموقت، الوطني محمد العبدلي على إجراء تعديل فني جيد على الخطوط الخلفية، لكنه لا تزال أمامه مهمة جسيمة لانتشال الفريق ووضعه على قائمة المنع من الهبوط.

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