الأخضر الشاب يواجه الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما اليوم، نظيره الأرجنتيني ببطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون) في فرنسا.

وكانت بعثة الأخضر طارت في وقت مبكر من صباح الجمعة إلى فرنسا للمشاركة في البطولة التي تدخل في إطار مرحلة إعداده الممتدة حتى 12 يونيو المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان.

واختار المدير الفني صالح المحمدي 23 لاعبا للمشاركة في بطولة فرناس وهم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، محمد برناوي، محمد سليمان، سويلم المنهالي، حسن ربيع، وليد عياش، سالم النجدي، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، حسن سفياني، عبدالله العنزي، عبدالملك الجابر، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، محمد المري، عثمان العثمان، يزيد جوشان، مشاري النمر.

ويواجه الأخضر في مباراته الثانية، منتخب فرنسا في الأول من يونيو المقبل، وفي الرابع من الشهر ذاته سيلاقي منتخب بنما.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، وضعت المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى وإلى جواره منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.