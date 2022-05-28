الهلال وأبها.. من يضحي بالآخر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهدف الهلال كامل نقاط ضيفه أبها، عندما يستضيفه في التاسعة مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام مباريات الجولة الـ 28 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الهلال للانقضاض على الصدارة بهزيمته لأبها وهزيمة الاتحاد أمام الطائي، فيما يريد أبها تأمين موقفه بكسب الهلال وتقديم خدمة للاتحاد.

ويدرك الهلال الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 58 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة، أن الفوز سيبقيه في دائرة المنافسة على اللقب خاصة حال تعثر الاتحاد اليوم أمام الطائي.

وبجانب إصراره على التمسك بأمل التتويج باللقب، يدخل الهلال المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين على الاتحاد في الجولة الماضية بنتيجة 3/ 1.

أما فريق أبها الذي يملك 34 نقطة فيريد تأمين موقفه من حيث البقاء والابتعاد عن أي حسابات أخرى في الجولتين المتبقيتين في الدوري.

ويتوقع أن يبحث أبها عن العودة بنقطة التعادل من خلال إغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، على أن يؤجل مطامعه الهجومية إلى وقت متأخر من المباراة.

وكان أبها تعادل في الجولة الماضية مع الأهلي 1/1 بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد أن تقدم أولا عن طريق محترفه سعد بقير.

قبل المواجهة

التقيا 9 مرات، فاز الهلال 6 مرات، وأبها مرة واحدة، وتعادلا إيجابيا مرتين.

• أكبر فوز للهلال على أبها 5/ 0 موسم 2005 / 2006

• فوز أبها الوحيد على الهلال جاء بنتيجة 3/ 2 موسم 2021 / 2020

• أبها حقق فوزا واحدا بالرياض في آخر 8 مواجهات، حيث تعادل 3 مرات وخسر 4.

• في الجولات الخمس الأخيرة كسب مدرب الهلال رامون دياز 12 نقطة.

• في الجولات الخمس الأخيرة كسب مدرب أبها مارتن سيفيلا 6 نقاط.

• تمريرة واحدة فقط اليوم تتوج ماثيوس بيريرا أكثر لاعب بالهلال صناعة للأهداف في موسم واحد.

• قد يستعيد الهلال اليوم خدمات كويلار وكاريلو بعد كاريلو بات جاهزا للمشاركة مع الهلال تعافيهما من الإصابة، لكنه سيفقد سالم الدوسري