لقاء سعودي برئيسي فيفا ويويفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبالرالمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتم خلال اللقاء الذي حضره أيضا، الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي، والتي شهدت تعاونا كبيرا خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحادين.

كما التقى رئيس الاتحاد السعودي برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، حيث بحثا سبل الاستفادة من التطور الذي تشهده الكرة الأوروبية بما يخدم الكرة السعودية.