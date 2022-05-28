لقاء سعودي برئيسي فيفا ويويفا

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وتم خلال اللقاء الذي حضره أيضا، الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي، والتي شهدت تعاونا كبيرا خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحادين.كما التقى رئيس الاتحاد السعودي برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، حيث بحثا سبل الاستفادة من التطور الذي تشهده الكرة الأوروبية بما يخدم الكرة السعودية.
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