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لقاء سعودي برئيسي فيفا ويويفا

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- بواسطة أيمن الوشواش - بحضور وزير رئيس اللجنة الأولمبية والبالرالمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتم خلال اللقاء الذي حضره أيضا، الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي، والتي شهدت تعاونا كبيرا خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحادين.

كما التقى رئيس الاتحاد السعودي برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، حيث بحثا سبل الاستفادة من التطور الذي تشهده الكرة الأوروبية بما يخدم الكرة السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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