بسبب أزمة نهائي دوري أبطال اوروبا.. أبوتريكة يطالب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاستقالة

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورتس، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بالاستقالة، بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وتم تأجيل انطلاق مواجهة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة 15 دقيقة، قبل أن يتم تأجيلها مجدداً 15 دقيقة أخرى وذلك بسبب صعوبة دخول الجماهير إلى ملعب المباراة وعدم اكتمال المقاعد المخصصة بالملعب، وأعمال الشغب من قبل الجماهير.

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بقنوات بي إن سبورتس: "إلى السادة المهووسين بالغرب، شاهدوا التنظيم السيء ليس كل شيء جيد من الغرب."

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي يجب أن يستقيل بعد هذا التأجيل وسوء التنظيم".

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون بيكر في حراسة المرمى.

الدفاع: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، هندرسون، فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

فيما سيبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

-في حراسة المرمى: تييبو كورتو.

-في خط الدفاع: ميندي، كارفاخال، ميليتاو، الابا.

في خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فالفيردي،كريم بنزيما، فينسيوس