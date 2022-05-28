الزمالك يفك «نحس» ستاد القاهرة ويفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوزاً هاماً على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الزمالك من فك النحس على ستاد القاهرة، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي حققها مؤخراً.

تقدم الزمالك في الشوط الأول عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، تعادل الإسماعيلي عن طريق لاعبه باهر المحمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وبعدها بدقيقتين، تمكن عمر السعيد من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة، يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

ويحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.