أمام ليفربول.. لماذا غيّر ريال مدريد قميصه إلى الأبد في نهائي الأبطال؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قبل الموعد المرتقب بين ليفربول وريال مدريد لنهائي دوري الأبطال الأوروبي، عادت صحيفة "ماركا" إلى نهائي تاريخي جمع الفريقين في نفس المناسبة، وفي العاصمة الفرنسية باريس أيضا قبل 41 عاما.

وفي 27 مايو 1981، وعشية المباراة النهائية ضد ليفربول، شهد ريال مدريد تغييرات كبيرة كان أبرزها الطقم الرسمي للعب.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ذلك المساء، تخلي الفريق الإسباني عن طقمه الأبيض بالكامل، ولأول مرة، ارتدى طقم أديداس مع ثلاثة خطوط أرجوانية على الأكمام وجوانب السراويل القصيرة.

وكسر ريال مدريد قبل المباراة تقليدا عمره 79 عاما، بطقم أديداس مقابل 17 مليون بيزيتا، العملة الإسبانية آنذاك، (ما يزيد قليلا عن 102000 يورو).

وتم تقديم القميص والطقم الجديدين في فندق إنتركونتيننتال في باريس عشية المباراة.

ومع ذلك، في المباراة النهائية في بارك دي برانس، لم تحمل قمصان ريال مدريد الجديدة شعار العلامة التجارية الألمانية، بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك، إذ كانت هناك قيود تلفزيونية تمنع الإعلان عن الملابس.



طقم ريال مدريد في مباراته النهائية ضد ليفربول في 1981

وبسبب القوانين، اضطر ليفربول إلى تغطية شعار شركة أومبرو الإنجليزية برقع بيضاء.

ويقول آلان كينيدي لاعب ليفربول السابق "كانت هناك ساعة قبل النهائي وكنا نتجول بمقص ورقع بيضاء لنغطي قمصان بعضنا البعض".

وبحسب اللاعب، كان مدرب ليفربول، بوب بيزلي، يحث لاعبيه على التركيز على المباراة ونسيان أمر الإعلانات".

يذكر أن ليفربول فاز بالمباراة بهدف وحيد سجله اللاعب آلان كينيدي.

وغدا السبت، في المباراة النهائية على نفس الملعب الفرنسي، يبحث ريال مدريد عن تعزيز رقمه القياسي البالغ 13 لقبا، فيما يرغب ليفربول بإحراز الكأس للمرة السابعة.