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الامارات | أعمال شغب وغاز مسيل للدموع قبل مباراة ريال مدريد وليفربول (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال شغب وغاز مسيل للدموع قبل مباراة وليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي تأجيل ضربة البداية لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة 15 دقيقة بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير خارج ملعب المباراة، ونشر حساب دوري أبطال أوروبا عبر تويتر خبر تأجيل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

كما نشر حساب رابطة عبر توتير خبر تأجيل المباراة وجاء فيها: " تأجيل ركلة البداية لـ15 دقيقة بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير خارج الملعب وعدم استطاعتهم الدخول.

وطبقا لمصادر إعلامية فإن السلطات الفرنسية استخدمت غاز مسيل للدموع خارج الملعب من أجل تفريق الجمهور، وأكد حساب رابطة الدوري الإنجليزي أن هناك مجموعة من الفرنسيين خارج الملعب يهاجمون ويسرقون المشجعين.

كما أعلنت رابطة دوري أبطال أوروبا عن تأجيل جديد للمباراة النهائية لمدة 15 دقيقة أخرى لتقام عند الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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