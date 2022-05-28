شكرا لقرائتكم خبر هوينيس: كلوب مدرب رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني أولي هوينيس، على المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب قائلا إنه «مدرب رائع» وذلك قبل مواجهة أمس بين ليفربول وريال مدريد الإسباني على ملعب استاد فرنسا في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال هوينيس (70 عاما) في مقابلة لقناة «آر تي إل» التلفزيونية الألمانية نشرت أمس «لقد تطور إلى مدرب من الطراز الأول حقا».

وقال هوينيس إن كلوب، الذي عمل مديرا فنيا في السابق في بوروسيا دورتموند، كان ضمن موضوعات النقاش في بايرن دائما.

وأضاف أنه في 2008 توصل الناديان بالفعل إلى اتفاق حول انتقال كلوب، لكن بايرن تعاقد في النهاية مع يورجن كلينسمان.

وأردف «كنت أتطلع دائما إلى قدومه إلى بايرن، لأنني أرى أنه مدرب رائع».

كما أبدى هوينيس إعجابه الشديد بما قدمه المدرب السابق لبايرن كارلو أنشيلوتي، مع ريال مدريد خلال هذا الموسم.

وقال هوينيس «يجب أن أقول بصدق إنني لم أتخيل أبدا أنه سيحقق مثل هذه العودة الناجحة».

وتابع هوينيس «كل منا توقع أن ريال مدريد سيكون بحاجة إلى إعادة البناء في وقت ما، فلديهم عدد من اللاعبين الكبار.

وقد حقق أنشيلوتي هذا، كما حقق أهدافا هائلة مع هذا الفريق».