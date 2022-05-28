آينتراخت يضم هاوجي بعقد نهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أمس، أنه فعل البند الذي يتيح له شراء النرويجي ينس بيتر هاوجي ليضم اللاعب بعقد نهائي.

وبعد أن لعب للفريق لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، وقع هاوجي عقدا نهائيا مع آينتراخت يستمر حتى عام 2026.

وكان هاوجي قد انضم إلى آينتراخت في الصيف الماضي قادما من ميلان بطل الدوري الإيطالي

وذكر نادي ميلان في بيان «يود النادي تهنئة ينس بيتر على الانتصار الأخير في بطولة الدوري الأوروبي، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل».