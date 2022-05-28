رحيل تومي عن شتوتجارت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد شتوتجارت الألماني أمس، أن لاعب خط الوسط إريك تومي سيرحل عن الفريق، حيث لن يتم تمديد التعاقد معه.

ويلعب تومي لفريق شتوتجارت منذ 2018، وقد انتقل بعقد إعارة إلى فورتونا دوسلدورف في موسم 2019 / 2020.

وقال مدير الكرة بنادي شتوتجارت سفن ميسلينتات «لم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لإريك في الموسم الماضي بسبب الإصابة. اضطر للغياب لفترة طويلة وبالتالي لم يكن متاحا للمشاركة. الطريقة التي عمل بها للعودة بعد هذه الفترة الصعبة تظهر مدى احترافيته وإرادته الهائلة».

وقال تومي إنه سيظل ممتنا لهذا النادي دائما، وأضاف «كنت أقدم كل ما لدي منذ اليوم الأول».