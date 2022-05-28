شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الرياضة الفرنسية: راتب مبابي الضخم «مكافأة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتقد وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، أن كيليان مبابي سيكون النجم في أولمبياد باريس المقبلة.

وقرر مبابي الأسبوع الماضي البقاء مع فريق باريس سان جيرمان، رغم أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن ينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ووقع مبابي (23 عاما) عقدا لمدة 3 أعوام مع سان جيرمان، ليستمر اللاعب مع الفريق حتى عام 2025.

واعتبرت أوديا كاستيرا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة فرنسا ككل، حيث أشارت إلى أن مبابي، الفائز بكأس العالم عام 2018، سيصبح النجم الذي سيقود البلاد في أولمبياد 2024.

ونقلت صحيفة « لو باريزيان» تصريحات الوزيرة الفرنسية لقناة «أر أم سي سبورت»، حيث قالت «إن يكون في الملعب، وفي مواقعنا الرائعة، ليمثل بلاده في أولمبياد 2024، دائما ما حلم بذلك، وسيجعل الكثير منا يحلم بهذا».

وتعتقد أوديا كاستيرا أن مبابي يستحق الراتب الضخم الذي سيحصل عليه مع سان جيرمان.

وأكدت «الراتب مرتفع للغاية، ولكنه مكافأة لموهبة رائعة، وعمل دائم. إنه لاعب يعمل بكد، الرياضة أيضا لديها نجوم كبار مثل ما تملكه ريادة الأعمال».

وتابعت «الأمر ليس قذرا أو قبيحا، خاصة وأنه يقدم الكثير.

كيليان يوضح القيم الخاصة به، إنه ملتزم للغاية».

وكان لدى أوديا كاستيرا كلمة لكريم بنزيمة زميل مبابي في المنتخب الفرنسي، حيث دعمته للحصول على جائزة الكرة الذهبية بعدما قدم موسما استثنائيا مع ريال مدريد.

وقالت «لديه فرصة جيدة للفوز بجائزة الكرة الذهبية. كلنا خلفه، ستكون مكافأة رائعة للغاية».