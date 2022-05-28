لايبزج يؤكد استمرار سوبوسلاي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس نادي لايبزج الألماني أوليفر مينتزلاف أمس أن لاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي سيستمر ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال مينتزلاف في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أمس «دومينيك لاعب رائع استعرض بالفعل إمكاناته في الموسم الماضي. هو ضمن خططنا. بالطبع سيبقى مع لايبزج.

جرى مناقشة هذا الأمر مع وكيل أعماله، وقد كانت هذه هي رغبة اللاعب أيضا».

وانتشرت أخيرا إشاعات حول إمكانية انتقال سوبوسلاي إلى ريال سوسييداد الإسباني، لكن وكيل أعمال اللاعب نفى تلك الإشاعات على الفور.

ويرتبط اللاعب بعقد مع لايبزج بطل كأس ألمانيا يستمر حتى عام 2026.

يشار إلى أن سوبوسلاي عادة ما يمثل خيارا ثالثا في مركزه بعد إميل فورسبيرج واني أولمو.