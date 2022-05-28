شكرا لقرائتكم خبر لايبزج يؤكد استمرار سوبوسلاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مينتزلاف في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أمس «دومينيك لاعب رائع استعرض بالفعل إمكاناته في الموسم الماضي. هو ضمن خططنا. بالطبع سيبقى مع لايبزج.جرى مناقشة هذا الأمر مع وكيل أعماله، وقد كانت هذه هي رغبة اللاعب أيضا».
وانتشرت أخيرا إشاعات حول إمكانية انتقال سوبوسلاي إلى ريال سوسييداد الإسباني، لكن وكيل أعمال اللاعب نفى تلك الإشاعات على الفور.
ويرتبط اللاعب بعقد مع لايبزج بطل كأس ألمانيا يستمر حتى عام 2026.
يشار إلى أن سوبوسلاي عادة ما يمثل خيارا ثالثا في مركزه بعد إميل فورسبيرج واني أولمو.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزج يؤكد استمرار سوبوسلاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.