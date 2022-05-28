الدوري الإماراتي ينطلق 2 سبتمبر

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ويأتي تحديد الموعد في إطار حرص الرابطة على مساعدة الأندية في وضع برامجها وموعد معسكراتها استعدادا للموسم الجديد.وتعكف اللجنة الفنية للرابطة على إعداد مسودة روزنامة الموسم الجديد والتشاور بشأنها مع اتحاد الكرة والأندية خلال الفترة المقبلة.
وتواجه رابطة المحترفين تحديا كبيرا خلال إعدادها للروزنامة، نظرا لتعدد المشاركات خلال الموسم الجديد، وبرامج إعداد المنتخبات، حيث تشارك الإمارات بكأس العالم 2022 في حال اجتياز المنتخب ملحق التأهل، وسيتوقف الدوري خلال المونديال، كما يشارك المنتخب في كأس الخليج في يناير 2023.
ويتخلل الموسم المقبل دوري أبطال آسيا، بمشاركة 3 أندية إماراتية، وبطولة غرب آسيا، التي تقام بالإمارات في مارس 2023، وكأس آسيا، إضافة إلى توقف دولي في شهري سبتمبر وأكتوبر، لاستعداد المنتخبات لكأس العالم، بجانب إقامة نهائي كأس رئيس الدولة.
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