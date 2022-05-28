بث مباشر.. ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمواجهة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسيبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من:

لونين، ناتشو، هازارد، ماركو أسينسيو، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، داني سيبايوس، رودريجو جوس، إيسكو، ماريانو دياز، كامافينجا.

على الجانب الآخر، سيبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ماني.

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من:

كيليهر، ميلنر، كيتا، فيرمينو، جوميز، تشامبرلين، جونز، مينامينو، جوتا، تسيميكاس، ماتيب، إليوت.

ويبحث ريال مدريد عن لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، حيث كانت آخر مرة توّج فيها باللقب في عام 2018، فيما يسعى ليفربول للتتويج باللقب السابع في تاريخه، حيث كانت آخر مرة في عام 2019.