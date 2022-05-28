الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الإسماعيلى بهدف "بن شرقى".. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلى، التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، بتقدم الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.

ومنذ انطلاق الشوط الأول لم ينجح أى فريق فى شن هجمة خطرة تذكر على مرمى الخصم، وفى الدقيقة 20 سقط محمد عادل لاعب الإسماعيلى فى منطقة جزاء الزمالك وطالب بركلة جزاء، إلا إن الحكم إبراهيم نور الدين أشار بخطأ على لاعب الإسماعيلى، وأكد قراره حكم الفار.

بعدها ضغط الزمالك على دفاع الدراويش، وكاد محمود علاء تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 40 من ضربة رأس، وفى الدقيقة 41 سجل أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك بعد كرة عرضية متقنة من عبد الله جمعة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام، في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما، في الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أسامة وعمر السعيد.

وضم تشكيل الدراويش كلاً من.. حارس المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: محمد بيومي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي، خط الوسط: عماد حمدي – محمد عادل – عمر الوحش، أمامهم: عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي، خط الهجوم: محمد الشامي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء عمر رضوان حارس المرمي وعمرو الحلواني ومحمد نصر ومحمد بن خماسة وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسة وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم وأبو بكر حمزة، بينما خرج من القائمة كمال السيد ومدحت فقوسة لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.