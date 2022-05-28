بعيدا عن دعم صلاح.. سبب آخر يدفع جماهير الأهلى لتشجيع ليفربول أمام الريال

الشارقة - اميمة ياسر - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم فى التاسعة مساء اليوم، السبت، صوب ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة المباراة المرتقبة بين ليفربول ضد ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022 وسط أجواء شديدة الحماسية بين الفريقين.

ويبدو أن جماهير الأهلى سوف تشجع ليفربول الإنجليزى فى مباراة الليلة، ليس لمساندة الفرعون محمد صلاح فحسب، وإنما لإضافة إنجاز عالمى قد يلاحق المارد الأحمر بقوة إن خسر ريال مدريد اللقب ونجحت كتيبة موسيمانى فى إضافة لقبين أفريقين جديدين.

وحصد الأهلي خلال العامين الأخيرين لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين ومثلهما فى السوبر الأفريقي، وحال فوزه على الوداد المغربى سيرفع ألقابه الأفريقية لـ25 ويصبح من حقه وقتها خوض مباراة السوبر الأفريقى، وحال فوزه أيضاً سيصل لـ 26 لقباً قارياً.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية عالميا فى الوقت الحلى برصيد 26 بطولة، وبإمكانه زيادة رصيده عندما يواجه ليفربول الليلة فى نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، وفي حال عبور الريدز سيكون الميرينجي أمام فرصة جديدة لتعزيز رصيده إلى 28 بطولة إذا فاز في السوبر الأوروبي على أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي بينما إذا خسر ريال مدريد الليلة سيتوقف رصيده من الالقاب عند 26 وتصبح الظروف مهيئة أمام الاهلى للعودة لقائمة الاكثر تتويجاً فى العالم.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

ويسعى ليفربول بقيادة الألمانى يورجن كلوب لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه فى عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، وهو ما أكده محمد صلاح فى أكثر من تصريح قبل المباراة، حيث قال إنه يرغب فى الفوز باللقب وتعويض ما حدث معه فى النهائى بعد الإصابة فى الكتف على يد راموس لاعب المرينجى السابق وباريس سان جيرمان الحالى.

بينما يأمل الملكي بقيادة كارلو أنشيلوتى تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.