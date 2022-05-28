الامارات | جمهور ليفربول يتعرض للنصب والاحتيال قبل مباراة ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ليفربول يتعرض للنصب والاحتيال قبل مباراة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض عدداً من جماهير ليفربول إلى عملية "احتيال" ليلة المباراة النهائية التي تجمع ريال مدريد مع ليفربول في المباراة التي تقام في باريس، وجاء ذلك من أحد مشجعي فريق إيفرتون الإنجليزي الذي يبدو أنه قرر إجراء خدعة في جمهور ليفربول فقام باختراع شركة وهمية للمواصلات من أجل توصيل الجمهور إلى ملعب المباراة.

وطبقاً لحساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير، فإن من قام بذلك هو من مشجعي إيفرتون، وقال الحساب: "أحد مشجعي إيفرتون اخترع شركة وهمية للمواصلات وكان فيها عرض توصيل جماهير ليفربول الى باريس عبر الحافلة، السائق "ريتشارد ارليسون" (يقصدون ريتشارلسون مهاجمهم) لم يصل ابداً من اجل إيصال المشجعين".

وظهر في الصورة المنشورة في الحساب عدداً من الجماهير وهو يجلس في الطريق بانتظار الحافلة التي تقلهم إلى باريس ولكن ذلك لم يحدث.

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