الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | جمهور ليفربول يتعرض للنصب والاحتيال قبل مباراة ريال مدريد

0 نشر
محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور يتعرض للنصب والاحتيال قبل مباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض عدداً من جماهير ليفربول إلى عملية "احتيال" ليلة المباراة النهائية التي تجمع ريال مدريد مع ليفربول في المباراة التي تقام في باريس، وجاء ذلك من أحد مشجعي فريق إيفرتون الإنجليزي الذي يبدو أنه قرر إجراء خدعة في جمهور ليفربول فقام باختراع شركة وهمية للمواصلات من أجل توصيل الجمهور إلى ملعب المباراة.

وطبقاً لحساب رابطة عبر توتير، فإن من قام بذلك هو من مشجعي إيفرتون، وقال الحساب: "أحد مشجعي إيفرتون اخترع شركة وهمية للمواصلات وكان فيها عرض توصيل جماهير ليفربول الى باريس عبر الحافلة، السائق "ريتشارد ارليسون" (يقصدون ريتشارلسون مهاجمهم) لم يصل ابداً من اجل إيصال المشجعين".

وظهر في الصورة المنشورة في الحساب عدداً من الجماهير وهو يجلس في الطريق بانتظار الحافلة التي تقلهم إلى باريس ولكن ذلك لم يحدث.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا