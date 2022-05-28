الامارات | جيش من مشجعي ليفربول يغزو باريس.. ويحتفل باللقب قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن جيش من مشجعي ليفربول يغزو باريس.. ويحتفل باللقب قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتشدت جماهير ليفربول في الساحات المجاورة لـ "استاد دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، ونظمت مهرجانات احتفالية مبكرة قبيل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع الـ "ريدز" الليلة مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويطمح عشاق الـ "ريدز" إلى تعويض مرارة فقدان لقب الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي في امتاره الأخيرة، عبر إضافة لقب أوروبي سابع لهم بتاريخ دوري أبطال أوروبا، في مباراة تمثل رد اعتبار لمحمد صلاح وزملائه في ليفربول، بعد أن خسروا نهائي نسخة 2018 أمام ريال مدريد بنتيجة "1-3".

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