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الامارات | جيش من مشجعي ليفربول يغزو باريس.. ويحتفل باللقب قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتشدت جماهير ليفربول في الساحات المجاورة لـ "استاد دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، ونظمت مهرجانات احتفالية مبكرة قبيل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع الـ "ريدز" الليلة مع ريال مدريد الإسباني في نهائي لكرة القدم.

ويطمح عشاق الـ "ريدز" إلى تعويض مرارة فقدان لقب الأسبوع الماضي في امتاره الأخيرة، عبر إضافة لقب أوروبي سابع لهم بتاريخ دوري أبطال أوروبا، في مباراة تمثل رد اعتبار لمحمد صلاح وزملائه في ليفربول، بعد أن خسروا نهائي نسخة 2018 أمام ريال مدريد بنتيجة "1-3".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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