الامارات | شاهد جنون جماهير الريال في الشوارع الفرنسية.. "هلا مدريد" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جنون جماهير الريال في الشوارع الفرنسية.. "هلا مدريد" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتشد الآلاف من جمهور ريال مدريد الإسباني في الساحات الفرنسية، مرددين أغنيتهم الشهيرة "هولا مدريد" أو "هلا مدريد" في العربية، في مهرجات مبكرة قبيل ساعات على اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريق "الملكي" مع منافسه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يستضيفه استاد "دي فرانس" في العاصمة باريس، وينطلق في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

ويتطلع عشاق "ريال مدريد" إلى مواصلة فريقهم تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الأوروبي، وإضافة لقبهم الـ 14 تاريخياً في دوري أبطال أوروبا منذ فوزهم الأول في البطولة القارية في العام 1954.

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