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الامارات | شاهد جنون جماهير الريال في الشوارع الفرنسية.. "هلا مدريد" (فيديو)

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتشد الآلاف من جمهور الإسباني في الساحات الفرنسية، مرددين أغنيتهم الشهيرة "هولا مدريد" أو "هلا مدريد" في العربية، في مهرجات مبكرة قبيل ساعات على اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريق "الملكي" مع منافسه الإنجليزي في نهائي الذي يستضيفه استاد "دي فرانس" في العاصمة باريس، وينطلق في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

 

ويتطلع عشاق "ريال مدريد" إلى مواصلة فريقهم تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الأوروبي، وإضافة لقبهم الـ 14 تاريخياً في دوري أبطال أوروبا منذ فوزهم الأول في البطولة القارية في العام 1954.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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