الرجاء المغربي يرد على الأهلي بشأن توزيع تذاكر الجماهير من مقر النادي

الشارقة - اميمة ياسر - نفى نادي الرجاء المغربي، بيان النادي الأهلي بشأن مكان سحب تذاكر الفريق لمباراة الوداد البيضاوي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر النادي المغربي بيانًا رسميًا منذ قليل، حيث جاء كالتالي:

نادي الرجاء الرياضي ينفي خبر بشأن سحب تذاكر جماهير الأهلي المصري الخاصة بنهائي عصبة الأبطال الأفريقية من مركب الوازيس، وذلك على إثر البلاغ الصادر عن نادي الأهلي المصري الذي يدعو جماهيره إلى سحب تذاكر مباراة نهائي عصبة أفريقيا من مقر نادي الرجاء الرياضي، فإن إدارة النادي تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وتؤكد عدم تداخلها بأي شكل من الأشكال في البروتوكول المرتبط بهذه المباراة".

بيان النادي الأهلي لمساندة جماهيره في المغرب

وكان النادي الأهلي، أكد بالأمس، أنه يدعو الجماهير المصرية في المغرب لحضور المباراة، وأن من يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه الي منطقة أوازيس- مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء.

ويستكمل النادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء الاثنين المقبل بتوقيت المغرب، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر إلى حصد اللقب الثالث تواليًا.