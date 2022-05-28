شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الزمالك والإسماعيلى فى شهر مايو قبل كلاسيكو أولاد العم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

ولم تكن مباراة الإسماعيلي والزمالك والمقرر إقامتها الليلة 28 مايو هى الأولي بين الفريقين فى نفس اليوم، حيث سبق وتقابلا موسم 98 / 99 فى نهائي كأس مصر ، وخسر الدراويش هذا اللقب الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولي بثلاثة أهداف مقابل هدفًا، وإجمالا لعب الإسماعيلي 13 مباراة أمام الزمالك فى شهر مايو، فاز 3 تعادل 2 خسر 8، له 15 هدفًا عليه 24 هدفًا، كلين شيت 3 لقاءات.

وطالب البرتغالى فيريرا، المدير الفني للزمالك، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في الدوري للتمسك بصدارة الدوري وانتظار تعثر الأهلى في مبارياته المؤجلة ضمن خطة الحفاظ على درع الدوري، ويغيب عن الفارس الأبيض في مباراة الليلة طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثى بسبب الإصابة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.