شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة سبب استبعاد "كوكا" من معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الإصابة فى استبعاد أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق كونيا سبور التركى، من معسكر منتخب مصر القادم، وفضل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال إراحة اللاعب حيث يعانى من إصابة عضلية تحتاج وقتا طويلا للعلاج.

وخرج الرباعى أحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور التركى، وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاى سبور التركى وكريم حافظ ظهير أيسر ينى مالتيا التركى وسام مرسى لاعب إيبسويتش الإنجليزى من قائمة منتخب مصر لمباراتى غينيا وإثيوبيا، يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن قائمة مبدئية للمحترفين ضمت الرباعى قبل أن يخرجوا من حسابات المنتخب، بعد إعلان قائمة جديدة اليوم خلت من أسمائهم.