شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل وزير الرياضة الفلسطينى لبحث التعاون المشترك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطينى، مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم السبت، وكان فى استقباله جمال علام رئيس الاتحاد ونائبه خالد الدرندلي واللواء حلمي مشهور عضو المجلس.

وعقد علام والدرندلي ومشهور جلسة مع الوزير الفلسطيني، تم خلالها مناقشة أوجه التعاون بين الاتحادين المصرى والفلسطينى خلال الفترة المقبلة، كما تبادلا الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

من جانب آخر، طلب اتحاد الكرة من الجهات الأمنية حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر وغينيا المحدد لها 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصرى قرر كاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على السفر إلى مالاوى يوم 7 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.