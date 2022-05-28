شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على عودة محمد أبو جبل لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى محمد عواد حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش بالدورى والتى انتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد، ثم تولى حراسة عرين فريقه فى مواجهة أسوان بكأس مصر ونجح فى التصدى لركلتى جزاء ليقود فريقه للمباراة النهائية.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك عودة محمد أبو جبل لحراسة عرين الزمالك فى مواجهة الدراويش، خاصة أنها المباراة الأخيرة للفريق الأبيض قبل انطلاق معسكر منتخب مصر، ومشاركة أبو جبل ستمنحه أفضلية فى التواجد ضمن القائمة النهائية للفراعنة.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

فى الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافى - حازم إمام.

فى الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - سيد محمد عبد الله.

فى الهجوم: سيف جعفر - يوسف أسامة - عمر السعيد.