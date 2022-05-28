شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..بدء عملية توزيع التذاكر على الجالية المصرية وجمهور الأهلى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من بدء عملية توزيع التذاكر على الجالية المصرية وجمهور الأهلي فى المغرب، حيث يتواجد مندوب النادى فى منطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، لتسليم الراغبين من الجالية المصرية بالمغرب فى حضور مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا تذاكر مباراة الأهلى والوداد المغربى.

ووجه النادي الأهلي الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية الموجودة فى المدن المغربية المختلفة لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا الاثنين المقبل فى الثامنة مساءً بتوقيت المغرب على مركب محمد الخامس

وأكد النادي أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه بمنطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.

ويتواجد في المكان المشار إليه ابتداءً من صباح اليوم، السبت، مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز السفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.