شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإسماعيلى.. غياب 9 لاعبين عن كلاسيكو أولاد العم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

غيابات الزمالك أمام الإسماعيلى

ويغيب عن الفارس الأبيض في مباراة الليلة طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثى بسبب الإصابة بجانب استبعاد سيف الدين الجزيرى لأسباب فنية، وطالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في الدوري للتمسك بصدارة الدوري، وانتظار تعثر الأهلى في مبارياته المؤجلة ضمن خطة الحفاظ على درع الدوري.

غيابات الإسماعيلى أمام الزمالك

ويغيب عن الإسماعيلى في مباراة الليلة كل من، محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مصطفى ومحمد عمار وحسن ياسين للإصابة وعصام صبحى للإيقاف، وشدد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة للهروب من مراكز القاع بجدول المسابقة وإستغلال الطفرة الأخيرة للنجاة من شبح الهبوط، ورصدت إدارة الدراويش مكافآت تحفيزية للاعبين لتخطى عقبة الزمالك.