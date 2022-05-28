شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أيمن بطل السلاح: هوايتى الكرة والاسكواش وبحب يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو مصطفى أيمن بطل السلاح.

الكرة والاسكواش.

أحيانا.

جمبرى بالخلطة وسالمون.

يوسف الشريف.

عمرو دياب وبهاء سلطان وتامر حسنى وشيرين.

كنت أتمنى أكون لاعب كورة .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

مفيش حد معين.

الكاجوال.