شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أيمن بطل السلاح: هوايتى الكرة والاسكواش وبحب يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو مصطفى أيمن بطل السلاح.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الكرة والاسكواش.
بتدخل المطبخ؟
أحيانا.
إيه الأكلة التى تفضلها؟
جمبرى بالخلطة وسالمون.
من نجمك المفضل؟
يوسف الشريف.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب وبهاء سلطان وتامر حسنى وشيرين.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
كنت أتمنى أكون لاعب كورة .
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
مفيش حد معين.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.