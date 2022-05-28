شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موقف ثلاثى "الوسط" لمواجهة الوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية ثلاثي خط وسط الفريق "آليو ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحي" لمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن السولية يشارك فى التدريبات الجماعية على فترات، ويؤدى بشكل جيد، والحمد لله لا يوجد أىي آلام.. وبالنسبة لحمدي فتحي فإنه يشارك فى التدريب كاملا منذ يومين أو ثلاثة، وأليو ديانج مثله يشارك أيضا فى التدريب الجماعي بشكل كامل".

وفى سياق متصل، قرر مجلس إدارة الأهلى رصد مكافآت مالية مجزية للاعبى الفريق الأحمر من أجل تحفيز اللاعبين على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشر في تاريخ النادي حال الفوز على الوداد باعتبار أن الإنجاز سيتحقق للمرة الأولى في تاريخ الأهلي بتحقيق لقب الأميرة السمراء ثلاث مرات على التوالي.

ورصد مجلس الأهلي مكافآت خاصة من أجل تحفيز اللاعبين وحثهم على حصد اللقب الأفريقي وتحقيق مستويات قوية أمام الوداد واللعب بروح الفانلة الحمراء، والتي يظهرها لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة والتحديات القوية، ويكونوا في الموعد دائما وهو ما طالب به مجلس الإدارة والجهاز الفني في جلساته مع اللاعبين.

ولم يحدد مسئولو الأهلي قيمة المكافآت التي سيتم صرفها للاعبين على أن تتحدد في موعد لاحق عقب العودة من المغرب بالكأس الأفريقي، وهو ما سيتحدد على حجم عطاء اللاعبين وتفانيهم في الملعب للدفاع عن تاريخ ناديهم وكبريائه على المستوى الأفريقي.